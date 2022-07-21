В Туле открылась выставка знаменитых русских художников XIX века

Выставка «Русское искусство XIX века» открылась в Тульском музее изобразительных искусств

В Тульском музее изобразительных искусств 20 июля открылась выставка «Русское искусство XIX века». Об этом сообщает Myslo.

Выставка проходит в рамках проекта «Музейное лето в Туле». На ней представлено 30 живописных и графических работ знаменитых художников — Антропова, Тропинина, Варнека, Бруни, Крамского, Боголюбова, Киселевой, Васнецова и других мастеров этого периода.

Выставка показывает, как менялось искусство на протяжении века. Она будет доступна до 24 августа.

Ранее сообщалось, что в Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Дюрер ПРО» с работами немецкого художника, ученого-изобретателя Альбрехта Дюрера. На ней будут представлены самые известные работы художника, в том числе из серии «Апокалипсис», которая была создана в конце XV века, когда Европа ожидала конца света — Дюрер изобразил всадников, символизирующих войну, эпидемии, голод и смерть. Помимо этого, на выставке будет рассказано, что Дюрер интересовался математикой, физикой и астрономией, а также изображал полушария звездного неба.