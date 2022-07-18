В Перми открылась выставка гравюр Дюрера

Выставка гравюр Дюрера открылась в Центральном выставочном зале Перми

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Дюрер ПРО» с работами немецкого художника, ученого-изобретателя Альбрехта Дюрера. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».

На выставке будут представлены самые известные работы художника, в том числе из серии «Апокалипсис», которая была создана в конце XV века, когда Европа ожидала конца света — Дюрер изобразил всадников, символизирующих войну, эпидемии, голод и смерть. Помимо этого, на выставке будет рассказано, что Дюрер интересовался математикой, физикой и астрономией, а также изображал полушария звездного неба.

«То есть у нас некий такой вот просветительский проект, который знакомит с Дюрером, с его семьей, с его преподавателями и его покровителями. Но и в принципе в целом с этой техникой ксилографии. Насколько она может быть тонкой, насколько она удивительна. То есть это гравюра на дереве. Поэтому мы хотели показать именно всю эволюцию», — рассказала пресс-атташе ЦВЗ Ольга Анисимова.

Выставка будет открыта до 4 сентября.

В 2021 году в ЦВЗ Перми проходила выставка «Старинная гравюра и офорт XV — XX веков. Посвящение Строгановым, или Коллекционерская страсть», на которой также были представлены работы Дюрера. Помимо них, посетители могли ознакомиться с произведениями Рембрандта, Калло, Хокусая, Борисова-Мусатова, Бакста и многих других — всего было показано около 200 произведений разных жанров.