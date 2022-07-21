Пытавшегося поджечь военкомат россиянина заключили под стражу

Суд арестовал до осени жителя Углича за покушение на теракт, он пытался поджечь военкомат

Ярославский областной суд заключил под стражу 21-летнего жителя Углича, обвиняемого в покушении на совершение теракта. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Также молодому человеку вменяется покушение на публичные призывы к экстремистской деятельности. Он арестован по ходатайству следователя до 14 сентября.

Обвиняемый был задержан при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова».

20 июля сообщалось о задержании в Приморье 21-летнего уроженца Якутии за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Накануне инцидента молодой человек разместил в сети объявление о поиске работы. После этого ему написал человек под ником «Альберт» и предложил заплатить 120 тысяч рублей за поджог военкомата. Когда парень согласился, мужчина скинул ему видео, содержащее дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Также отмечается, что россиянин решился на преступление не из идеологических соображений, а ради денег. 8 июля он попытался поджечь здание, однако пламя быстро потушили. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном.