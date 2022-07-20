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Молодой россиянин признался в поджоге военкомата ради денег

Во Владивостоке задержали 21-летнего парня, поджегшего военкомат ради 120 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

В Приморье 21-летнего уроженца Якутии задержали за поджог здания военного комиссариата в центре Владивостока. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, накануне инцидента молодой человек разместил в сети объявление о поиске работы. После этого ему написал человек под ником «Альберт» и предложил заплатить 120 тысяч рублей за поджог военкомата. Когда парень согласился, мужчина скинул ему видео, содержащее дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Также отмечается, что россиянин решился на преступление не из идеологических соображений, а ради денег. 8 июля он попытался поджечь здание, однако пламя быстро потушили.

После задержания в отношении фигуранта возбудили дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном.

15 июля сообщалось, что во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД.

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Елизавета Новикова
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