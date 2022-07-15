Неизвестный поджег пункт полиции во Владивостоке с помощью горящих шин

Во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции, в котором находились сотрудники МВД

Во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что мужчина облил шины бензином, положил их возле входа, поджег и скрылся с места преступления. В результате огонь с горящих шин перешел внутрь помещения, пострадали двери кабинетов, коридор и вход. На место вызвали сотрудников МЧС, которые за два часа потушили пожар.

Так как пункт полиции располагался в многоквартирном доме, жильцов первого и второго этажа пришлось эвакуировать.

В настоящее время стражи порядка ищут поджигателя. Известно, что той же ночью кто-то поджег машину на той же Сахалинской улице. Правоохранители выяснят, связаны ли эти инциденты между собой.