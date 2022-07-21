Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия обвинила США в разграблении Сирии

Зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что США грабят углеводороды и зерно Сирии

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

США каждый день грабят углеводороды и зерно Сирии на неподконтрольной Дамаску территории, которую занимают проамериканские боевики на северо-востоке страны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи, сообщает РИА Новости.

«Единственными зонами, неподконтрольными правительству Сирии, по-прежнему остаются только Заевфратье, где американские оккупанты на ежедневной основе разграбляют зерновые и углеводородные ресурсы, и Идлибская зона деэскалации на северо-западе страны, оккупированная международно признанными террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России)», — обвинил зампостпреда в разграблении страны.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике заявил, что российские комплексы ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. База продолжает функционировать в обычном режиме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Ветеринар оценил шансы спасенной медведицы на восстановление
В России заявили о стремительном обнулении отношений с Японией
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Учительница строго отчитала забравшегося на веранду медведя и попала на видео
Под Херсоном раскрыли одну из крупнейших диверсионных групп СБУ
Врачи перечислили передающиеся через поцелуй опасные болезни
Президент Италии распустил парламент
Названа полезная нагрузка российского «Протона» вместо станции ExoMars
Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря популярному сериалу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.