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Американцы бросились переезжать в Европу

Bloomberg: рост стоимости жизни вынудил американцев массово переезжать в Европу

Фото: Shutterstock

На фоне роста стоимости жизни, завышенных цен на жилье и высокого уровня преступности в некоторых городах США американцы бросились массово переезжать в Европу. Об этом пишет Bloomberg.

Наиболее популярными странами для релокации, по оценкам экспертов, стали Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция. В Sotheby’s International Realty сообщили, что с апреля по июнь 2022 года число запросов от американцев, связанных с переездом в Грецию, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

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По словам специалиста по недвижимости из британской консалтинговой компании Knight Frank Джека Харриса, во Франции и Италии спрос на недвижимость среди граждан США оказался самым высоким за последние три года.

Аналитики Bloomberg отметили, что в первом квартале 2021 года американцы принесли Sotheby’s в Италии 12 процентов дохода, а в 2020-м — 5 процентов. При этом число проживающих в Португалии граждан США в 2021 году увеличилось на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом. В Испанию с 2019 по 2021 годы переехало на 13 процентов больше американцев, а спрос в 2022 году продолжает расти, пояснила директор испанского агентства недвижимости Viva Алехандра Ваноли.

Традиционно покупателями европейской недвижимости были в основном пенсионеры и обеспеченные американцы. Однако относительно недорогое жилье, особенно в небольших городах и поселках, а также возможность удаленной работы сделали объекты в Европе привлекательными для более широкого круга лиц.

Ранее стало известно, что из-за подорожавшего жилья и роста цен на продукты американцы и европейцы начали возвращаться жить к родителям. Причем, как отмечают специалисты, речь идет не только о людях от 18 до 30 лет, но и о гражданах разных стран в возрасте 40-50 лет. Некоторые выбирают такой вариант проживания ради возможности накопить на собственный дом, а другие рассматривают соседство с родственниками как долгосрочное решение квартирного вопроса.

Нина Ташевская
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