На борту единственного индийского авианосца «Викрамадитья» произошел пожар

Индийский авианосец «Викрамадитья» загорелся во время ходовых испытаний

На борту единственного индийского авианосца «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) вспыхнул пожар. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на командование военно-морских сил Индии.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 июля во время ходовых испытаний авианосца у побережья штата Карнатака. Пожар был был локализован экипажем с использованием систем пожаротушения. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара не уточняются. О произошедшем проинформировали министра обороны Индии Раджнатха Сингха. По данным издания, в настоящее время комиссия расследует произошедшее.

Авианосец «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Индия выкупила его у России еще в 2004 году.

В 2019 году произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», его потушили через сутки. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей.