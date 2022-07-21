Врачи рассказали об опасности переизбытка витамина D для здоровья

Эндокринолог Михалева: переизбыток витамина D может привести к образованию камней в почках

Переизбыток витамина D в организме может привести к гиперкальциемии и образованию камней в почках, предупредили эндокринолог Оксана Михалева и гинеколог Екатерина Орехова. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали и о других опасностях гипервитаминоза для здоровья.

Зачем нужен витамин D организму

Екатерина Орехова, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт компании Solgar, объяснила, что витамин D способствует комплексному улучшению работы иммунной системы, и именно по этой причине к нему возник особый интерес с начала пандемии COVID-19. Также, по ее словам, витамин D крайне важен для регуляции обмена кальция и фосфора, синтеза клеток, нормального протекания беременности, работы нервной системы и многих других жизненно важных процессов в организме человека.

Основные источники витамина D

Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей, с пищей его поступает крайне мало, сказала Орехова. По ее мнению, в большинстве регионов России не так много солнечных дней, и многие люди живут в условиях дефицита витамина D и восполняют его нехватку биодобавками. Однако делать это нужно только под контролем врача, так как переизбыток витамина D не менее опасен, чем его недостаток, подчеркнула врач.

Не стоит забывать, что витамин D — жирорастворимый витамин. При его избыточном потреблении человеческий организм не может просто перестать его усваивать или с легкостью вывести избыток через почки, как, например, водорастворимые витамины. В связи с этим при переизбытке препаратов витамина D может происходить его избыточное накопление с токсическим влиянием на организм Екатерина Орехова Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Чем опасен переизбыток витамина D

Переизбыток витамина D может привести к гиперкальциемии, то есть чрезмерному накоплению кальция в крови, который откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Также, утверждает она, это состояние может спровоцировать боли в мышцах и мышечную слабость, нарушения в работе нервной и пищеварительной систем и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Гиперкальциемия может стать причиной образования камней в почках и в некоторых случаях даже почечной недостаточности. Она может спровоцировать повышенный риск переломов костей. Особенно осторожными следует быть беременным женщинам, так как переизбыток витамина D может привести к патологиям плода и болезням костной системы у новорожденных Оксана Михалева Врач-эндокринолог, врач-диетолог

Симптомы переизбытка витамина D в организме

В качестве основных симптомов переизбытка витамина D Орехова назвала боли в мышцах, повышенную раздражительность, необъяснимую тошноту, рвоту, чувство жажды, нарушения сна и проблемы с пищеварением. Дополнительными проявлениями гипервитаминоза у детей также являются заторможенность, плохой аппетит, снижение веса, вялость, слабость и обезвоживание, добавила она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании бесконтрольно принимал витаминный коктейль из 20 биодобавок и больших доз витамина D, из-за чего в тяжелом состоянии попал в больницу с подозрением на рак. Врачи по результатам анализов установили, что его проблемы со здоровьем связаны с передозировкой витамина D. Мужчина превысил рекомендованную суточную норму в 375 раз.