Врачи назвали все опасности долгого воздержания для здоровья

Сексолог Лучкина: долгое воздержание приводит к набору веса и снижению либидо

Отсутствие полноценной и регулярной половой жизни неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья как мужчин, так и женщин, заявили акушер-гинеколог Тамара Нураева, сексолог Россияна Лучкина и клинический психолог Эстер Вавилонская. В беседе с «Лентой.ру» врачи назвали все опасности, которыми грозит долгое воздержание, включая набор веса и снижение либидо.

Секс стимулирует выработку большого количества гормонов: эндорфина, дофамина, серотонина, окситоцина, эстрогена, объяснила сексолог, психолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина. Эти гормоны влияют на эмоциональное состояние человека и дают ему ощущения счастья, удовлетворенности жизнью, снижают стресс и тревожность. Оргазм, по словам эксперта, также приводит к физической разрядке, что позитивно сказывается на самочувствии.

Что происходит с организмом при отсутствии секса

Среди негативных последствий длительного воздержания психолог назвала ухудшение чувствительности нервных окончаний и, как следствие, снижение либидо у женщин, а также снижение выработки подвижных сперматозоидов у мужчин. По ее словам, недостаток вырабатываемых гормонов также часто становится причиной нервозности, апатии и депрессивных настроений.

В свою очередь, Эстер Вавилонская, клинический психолог, акушер-гинеколог, семейный системный психотерапевт, руководитель гостиной психологического здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI, добавила, что, чем реже женщина занимается сексом, тем меньше у нее выделяется вагинальной смазки. По ее словам, некоторые специалисты считают, что из-за этого половой акт становится болезненным. Также из-за отсутствия регулярной половой жизни у мужчин и женщин начинается активный набор веса, так как при воздержании они стимулируют выработку гормона серотонина, в основном, с помощью еды. При этом Вавилонская подчеркнула, что не всегда отсутствие секса — это повод бить тревогу.

С одной стороны, доказано, что при длительном воздержании действительно происходят изменения на физиологическом уровне и наносится вред практически всем системам организма. Но с другой — важно учитывать ментальные установки. Если человек осознанно не вступает в половые отношения и может самостоятельно себя удовлетворить — это нормально. В таком случае нерастраченная сексуальная энергия направляется в другое русло — в творчество Эстер Вавилонская Клинический психолог, акушер-гинеколог, семейный системный психотерапевт

Тамара Нураева, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог маммологического центра L7, добавила, что люди с разной половой конституцией и либидо по-разному переносят отсутствие близости. По ее словам, именно поэтому для кого-то воздержание становится огромной проблемой, а кому-то нехватка секса не приносит никакого дискомфорта.

«Существует теория о том, что без регулярного секса семенная жидкость копится в половых органов мужчины, что впоследствии приводит к «застою спермы», провоцируя простатит и другие патологии. Данная теория является мифом. Эякулят не сохраняется в организме, а выводится из него во время поллюций, мастурбации или самостоятельно утилизируется в теле, не нанося вредя здоровью», — пояснила акушер-гинеколог Нураева.

Однако при длительном воздержании мужчина или женщина могут начать чувствовать себя нежеланными, непривлекательными, нелюбимыми, одинокими и отрешенными, продолжила она. Это негативно влияет на психику, поэтому человек становится более раздражительным, часто нервничает, пребывает в плохом настроении. На этом фоне у многих людей снижается самооценка, и из-за этого находить партнера в будущем становится сложнее, добавила врач.

Ранее врач-гинеколог Энджела Рэй назвала болезни, симптомом которых может быть боль во время секса. По ее словам, к дискомфорту во время полового акта могут привести инфекции, передающиеся половым путем, в частности, гонорея и хламидиоз.