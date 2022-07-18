Названы требующие обращения к врачу причины боли во время секса

Гинеколог Рэй предупредила, что причиной боли во время секса может быть инфекция

Боль во время секса — это повод для беспокойства, поскольку ее причиной может быть воспаление или опасная инфекция, предупредила врач-гинеколог Энджела Рэй. В беседе с изданием The Sun она назвала несколько болезней с таким симптомом, которые требуют обращения к врачу.

По словам Рэй, общим признаком таких инфекционных заболеваний, как молочница, хламидиоз, гонорея или генитальный герпес, являются необычные по консистенции и запаху выделения из влагалища, зуд, различные новообразования (бородавки, шишки, припухлости) и болезненные ощущения во время секса. Еще одним проявлением инфекций, передающихся половым путем, могут быть неприятные ощущения в животе и кровянистые выделения. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала обязательно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.

Болезненные ощущения во время секса могут возникнуть и при наличии недиагностированных воспалительных заболеваний органов малого таза, при которых инфекция проникает из влагалища в остальные репродуктивные органы женщины, добавила Рэй. Симптомы этой патологии, как правило, слабо выражены, однако без своевременного лечения могут спровоцировать бесплодие.

Другими причинами боли при интимной близости, по словам Рэй, могут быть вагинизм, вызывающий непроизвольные спазмы мышц тазового дна при любой попытке полового контакта, и эндометриоз, который характеризуется разрастанием тканей эндометрия за пределы влагалища.

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