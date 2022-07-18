Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названы требующие обращения к врачу причины боли во время секса

Гинеколог Рэй предупредила, что причиной боли во время секса может быть инфекция

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Боль во время секса — это повод для беспокойства, поскольку ее причиной может быть воспаление или опасная инфекция, предупредила врач-гинеколог Энджела Рэй. В беседе с изданием The Sun она назвала несколько болезней с таким симптомом, которые требуют обращения к врачу.

По словам Рэй, общим признаком таких инфекционных заболеваний, как молочница, хламидиоз, гонорея или генитальный герпес, являются необычные по консистенции и запаху выделения из влагалища, зуд, различные новообразования (бородавки, шишки, припухлости) и болезненные ощущения во время секса. Еще одним проявлением инфекций, передающихся половым путем, могут быть неприятные ощущения в животе и кровянистые выделения. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала обязательно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Болезненные ощущения во время секса могут возникнуть и при наличии недиагностированных воспалительных заболеваний органов малого таза, при которых инфекция проникает из влагалища в остальные репродуктивные органы женщины, добавила Рэй. Симптомы этой патологии, как правило, слабо выражены, однако без своевременного лечения могут спровоцировать бесплодие.

Другими причинами боли при интимной близости, по словам Рэй, могут быть вагинизм, вызывающий непроизвольные спазмы мышц тазового дна при любой попытке полового контакта, и эндометриоз, который характеризуется разрастанием тканей эндометрия за пределы влагалища.

Ранее психотерапевт Мариса Пир перечислила способы наслаждаться интимной близостью в летний период. Чтобы секс в жару продолжал приносить удовольствие, она рекомендовала избегать миссионерской позы, потому что она приводит к повышению температуры и потоотделению. Заменить ее лучше на не требующие такой близости друг к другу позиции или на секс в душе или ванной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева
Посол Нигерии допустил вступление страны в БРИКС
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»
Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет
Российский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида
100-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток
Известный российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах
В визовых центрах России закончились места на подачу документов на шенген
Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео
В Новой Каховке сообщили о попытках ВСУ нанести ракетные удары
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.