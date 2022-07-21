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Врачи перечислили передающиеся через поцелуй опасные болезни

Врач Аракелян: через поцелуи можно заразиться COVID-19, сифилисом и герпесом

Фото: Shutterstock

Через поцелуи можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), сифилисом, COVID-19 и различными видами герпеса, предупредили врачи-инфекционисты Лилит Аракелян, Татьяна Ковалева и Марина Передеренко. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили основные угрозы, которым подвергаются любители нежности.

Какие болезни передаются через поцелуй

Марина Передеренко, детский инфекционист «Поликлиника.ру», заявила, что при поцелуе можно заразиться всеми опасными болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем, в частности корью, коклюшем, ОРВИ, гриппом, энтеровирусной или ротавирусной инфекцией. По ее словам, для инфицирования достаточно поцелуя в щеку: то есть таким способом можно заразить не только партнера, но и друзей, старших родственников, детей.

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Через поцелуи можно заразиться COVID-19 и герпесом первого или второго типа, сказала врач-инфекционист Лилит Аракелян. Вирус первого типа известен как возбудитель высыпаний на губах, носу и других участках кожи, а вирус второго типа вызывает генитальный герпес.

Среди наиболее часто передающихся через поцелуи болезней также стоит выделить вирус папилломы человека (ВПЧ), цитомегаловирусную инфекцию. Таким же путем передаются сифилис и гепатит А

Лилит АракелянВрач-инфекционист

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр, гепатолог «СМ-Клиника» Татьяна Ковалева добавила, что инфекционный мононуклеоз в медицинской литературе называют не иначе как «болезнью поцелуев». Она напомнила, что это острое инфекционное заболевание вызывается вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ) — четвертым типом семейства герпесвирусов.

Заражение ВЭБ может случиться в любом возрасте, продолжила Ковалева. Часто оно происходит в детстве, когда ребенок начинает общаться с другими детьми, особенно с началом посещения детских дошкольных учреждений. Заражение может происходить через игрушки, употребление пищи или напитков из одной посуды, воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте, объяснила она. Если ребенок не приобрел эту инфекцию в раннем детстве, то в подростковый период возникает риск заражения ВЭБ во время поцелуев.

В раннем детском возрасте инфекционный мононуклеоз протекает чаще всего легко и остается недиагностированным, в то время как подростки и люди молодого возраста это заболевание переносят в основном в тяжелой форме. Оно характеризуется длительной лихорадкой, симптомами интоксикации, увеличением шейных лимфатических узлов, болями в горле, развитием ангины, возможно развитие желтухи с поражением печени и увеличение размеров селезенки. В легких случаях заболевание заканчивается самовыздоровлением, тяжелые формы требуют госпитализации в инфекционный стационар, применения противовирусных препаратов и даже гормонов. После выздоровления вирус навсегда остается в организме человека

Татьяна КовалеваДоктор медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр, гепатолог «СМ-Клиника»

Какие болезни не передаются через поцелуй

Считается, что через поцелуй может передаваться ряд гепатитов (гепатиты В, С, D, TTV) и ВИЧ, однако это не так, объяснила Передеренко. По ее словам, заразиться этими инфекциями можно исключительно через кровь: при манипуляциях через грязные инструменты для инъекций, половым путем от партнера, при переливании крови

Солидарна с ней и ее коллега Аракелян, которая подытожила: «Теоретически заразиться этими болезнями через поцелуй возможно: например, через ранки на губах или в полости рта (актуально для людей, которые носят брекеты). Но не забывайте, что заражение может случиться только тогда, когда повреждения есть у обоих партнеров. Также это касается тех, у кого в плохом состоянии зубы и десны. И, несмотря на теоретическую возможность, документальных подтверждений заражения ВИЧ и гепатитами B, C через поцелуи нет».

Ранее Фонд борьбы с лейкемией сообщил, что треть россиян нашли у себя рак раньше врача. При этом, как свидетельствуют данные опроса онкобольных, врач первичной категории (терапевт) заподозрил онкологический диагноз только у 17 процентов опрошенных.

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Наталья Обрядина
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