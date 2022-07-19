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Треть россиян нашли у себя рак раньше врача

Фонд борьбы с лейкемией сообщил, что 33 процента россиян сами нашли у себя рак

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Треть россиян сами нашли у себя рак, а почти половина не проходит диспансеризацию ежегодно, говорят результаты опроса Фонда семьи Тиньковых (ФСТ), Фонда борьбы с лейкемией (ФБЛ) и Благотворительного фонда AdVita. Данные опроса, в котором приняли участие более 700 респондентов со всей России, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На вопросы, посвященные онконастороженности врачей и населения, отвечали люди, которым когда-либо был поставлен онкологический диагноз. 33 процента россиян рассказали, что самостоятельно определили у себя признаки рака раньше медиков. При этом, как свидетельствуют данные, врач первичной категории (терапевт) заподозрил онкологический диагноз только у 17 процентов опрошенных. У 12 процентов респондентов рак выявил врач-гематолог, у 7 процентов — гинеколог. Еще у 7 процентов заболевание нашли специалисты УЗИ, МРТ и рентгенологи.

Также почти треть опрошенных — 32 процента людей, которым был поставлен онкологический диагноз — сказали, что врач не заподозрил рак, пока они сами не забили тревогу. 12 процентов респондентов признались, что постановка точного диагноза заняла больше одного года, а 41 процент опрошенных заявил, не проходит ежегодную диспансеризацию.

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Александра Лисица
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