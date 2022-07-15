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Россиянам рассказали об общих для всех видов рака симптомах

Онколог Серяков: на ранних этапах рака увеличиваются лимфоузлы и ухудшается аппетит

Фото: Shutterstock

На ранних этапах рака часто увеличиваются лимфоузлы и ухудшается аппетит, заявляет врач-онколог, профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков. В беседе с «Известиями» он рассказал россиянам об общих для всех видов рака настораживающих симптомах.

Медик отмечает, что комплекс симптомов на начальной стадии онкозаболеваний не является специфическим и может быть признаком других патологий. Кроме увеличенных лимфоузлов и ухудшения аппетита, болезнь, как правило, проявляется беспричинным повышением температуры, быстрой утомляемостью, необоснованной слабостью, потерей веса без изменения рациона питания, объясняет он. «Если такие симптомы появляются на фоне отсутствия клинических признаков других заболеваний, то следует незамедлительно обратиться к врачу-онкологу», — советует Серяков.

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Онколог уточняет, что специфические симптомы рака обычно начинают появляться позднее и зависят от того, где располагается злокачественное новообразование. В частности, по его словам, для рака глотки и гортани характерны охриплость, затрудненное дыхание, трудности с глотанием, а для онкозаболеваний щитовидной железы — ощущение кома в горле и заметное увеличение железы в размерах.

Рак легких часто сопровождается кашлем с мокротой, рак предстательной железы может проявляться болями в пояснице и проблемами с мочеиспусканием, а рак желудка или кишечника — тошнотой, рвотой, проблемами с пищеварением, заключил Серяков.

Ранее онколог Андреа Палка перечислила симптомы рака, которые наиболее часто игнорируют женщины. В частности, по ее словам, женщины чаще всего списывают на другие, менее опасные заболевания изменения в работе кишечника и кровотечения между менструальными циклами.

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Наталья Обрядина
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