Перечислены наиболее часто игнорируемые женщинами симптомы рака

Врач Андреа Палка назвала ночную потливость неочевидным симптомом лимфомы или лейкемии

Ночная потливость может быть не только признаком менопаузы, но и свидетельствовать о развитии лимфомы или лейкемии, предупредила онколог Андреа Палка. Другие наиболее часто игнорируемые женщинами симптомы рака она перечислила в беседе с изданием Eat This, Not That!.

По словам врача, женщины часто списывают ночную потливость на смену времен года, жару, гормоны или менопаузу, однако, если потоотделение очень обильное, случается часто и сопровождается повышением температуры тела, стоит насторожиться и пройти обследование.

В качестве еще одного неочевидного симптома рака Палка назвала изменения в работе кишечника. По ее словам, их обычно списывают, на синдром раздраженного кишечника, ПМС или геморрой, хотя в реальности они могут быть признаком колоректального рака, которым страдает каждая двадцать пятая женщина из ста.

Также очень часто остаются без внимания кровотечения или необычные выделения между менструальными циклами, предупредила врач. «Большинство женщин списывают кровянистые выделения на гормональный дисбаланс или нарушения цикла. Однако это может быть один из симптомов рака шейки матки или эндометрия», — заявила Палка, добавив, что в период климакса причиной для беспокойства и обращения к врачу должны стать любые кровотечения.

Кроме того, тревожным признаком, свидетельствующим о том, что что-то не так, являются затрудненное дыхание, постепенно усиливающиеся покашливания, охриплость голоса, боли в груди и сильная усталость, особенно в сочетании с потерей веса, подытожила специалистка.

