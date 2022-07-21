Ценам на жилье в России предсказали снижение

«Этажи»: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 15 процентов

Средняя стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 10-15 процентов. Такую динамику цен предсказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, его слова передают «Известия».

Согласно оценке эксперта, наблюдающийся сейчас тренд на снижение стоимости «вторички» не продлится долго — падение цен остановится к весне 2023 года. Хусаинов напомнил, что цены на рынке недвижимости ведут себя циклично, поэтому за периодом роста следует стагнация.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года цена средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост», — пояснил Хусаинов. Он добавил, что на данный момент стоимость квадратного метра вторичного жилья на 89,7 процента больше, чем в 2014 году.

В мае «Этажи» сообщили о падении цен на вторичное жилье. Впервые с 2019 года в апреле 2022 года по сравнению с мартом средняя стоимость такой недвижимости снизилась на 0,5 процента, составив 79,6 тысячи рублей за «квадрат».