В России средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,5 процента впервые с 2019 года

В России упали цены на вторичное жилье. Средняя стоимость «квадрата» в апреле снизилась на 0,5 процента, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Впервые с допандемийного 2019 года в апреле 2022 года по сравнению с мартом средняя стоимость продажи вторичного жилья снизилась на 0,5 процента и составила 79,6 тысячи рублей за «квадрат». Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов подчеркнул, что эта ситуация является не исключением из правил, а показательным трендом.

«Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 миллионов рублей», — сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что в течение последних лет в России наблюдался ажиотажный спрос на жилье. По его мнению, льготная ипотека на новостройки опосредованно воздействовала и на вторичный рынок. На данный момент спрос на сделки снизился, как и сами цены.

Хусаинов добавил, что спрос на вторичное жилье не будет расти до тех пор, пока рыночные ипотечные ставки не достигнут 9–11 процентов. При этом стоимость недвижимости продолжит падать, как это происходило после кризисов 2008 года и 2014–2015 годов.

Ранее сообщалось, что в России подорожали новостройки. В апреле 2022 года их цена выросла на 5,2 процента.