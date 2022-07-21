Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава британской разведки оценил вероятность войны между США и Китаем

Глава британской разведки Мур: война между США и Китаем не является неизбежной
Ричард Мур

Ричард Мур . Фото: Stephane Mahe / Reuters

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур оценил вероятность войны между США и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань на данный момент не является хорошей идеей. По словам главы государства, он намерен поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие десять дней.

Пекин, в свою очередь, выступает против посещения Пелоси острова. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь подчеркивал, что поездка кардинально повлияет на отношения между двумя государствами, так как визит американского спикера «нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию
Мужчина с ножом напал на туристов в российском городе
Малолетнюю девочку из Подмосковья прооперировали после нападения обезьяны
Кража забытой на банкомате крупной суммы денег попала на видео
Басков призвал Хаматову «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино
В ФФККР оценили требование к советскому чемпиону выселиться из дома в Швейцарии
Глава британской разведки оценил вероятность войны между США и Китаем
Зеленский заявил об ожидании новости из Турции о разблокировке портов
Киев озвучил объем ожидаемой от Запада финансовой помощи
ЕС включил Безрукова и Машкова в новый пакет санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.