Глава британской разведки оценил вероятность войны между США и Китаем

Глава британской разведки Мур: война между США и Китаем не является неизбежной

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур оценил вероятность войны между США и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань на данный момент не является хорошей идеей. По словам главы государства, он намерен поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие десять дней.

Пекин, в свою очередь, выступает против посещения Пелоси острова. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь подчеркивал, что поездка кардинально повлияет на отношения между двумя государствами, так как визит американского спикера «нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».