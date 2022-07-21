Белый дом раскрыл сроки возвращения Байдена к очной работе

Белый дом: Байден вернется к очной работе после 5 дней изоляции и отрицательного теста

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден проведет в изоляции минимум пять дней и вернется к очной работе после получения отрицательного теста на COVID-19. Такие сроки раскрыл координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что медицинский регулятор информирует всех, кто считается близким контактом в дни предшествовавшие положительному тесту. По его словам, Байден на время приема назначенного врачом «Паксловида» перестанет принимать два других прописанных лекарства.

Говоря о состоянии американского лидера, Джа отметил, что уровень кислорода у президента нормальный, он легко дышит, «комфортно работает в резиденции».

В Белом доме не взялись назвать место заражения Байдена, подробности о штамме, которым он заболел, будут обнародованы в течение недели. «Неважно, где он заразился, важно, что мы готовы к этому моменту», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В четверг, 21 июля, официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

Сам Байден заверил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.