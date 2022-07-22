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Качиньский раскрыл способ избрания премьеров в Польше

Председатель правящей PiS Качиньский заявил, что лично выбирает каждого премьера Польши

Фото: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский раскрыл, как происходят выборы глав правительства страны. По его словам, он лично решает, кто будет новым премьером Польши. Цитату приводит РИА Новости.

Так политик ответил на вопрос о том, действительно ли в PiS есть группа политиков, которая хочет отправить нынешнего премьера Польши Матеуша Моравецкого в отставку. «Если бы у какой-то группы были такие цели, то ей пришлось бы иметь целью еще одну отставку — мою... Однако без моего согласия премьер-министра не удалось бы отправить в отставку», — заявил Качиньский.

Вопрос журналистов прозвучал на фоне громких отставок в других странах Европы — британского Бориса Джонсона, заявившего об отставке в начале июля, и итальянского Марио Драги, выступившего с таким заявлением 21 июля.

Моравецкий занимает кресло премьер-министра Польши с 2017 года, он также является членом PiS.

Виктория Кондратьева
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