Премьер Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что его правительство продолжит выполнять текущие обязанности.

О своем намерении покинуть пост Драги заявил 14 июля после голосования в парламенте. Он подчеркнул, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.

МИД Италии, а также мэры 11 городов призывали премьера не покидать должность. Они полагают, что, в случае новых выборов, государство может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.