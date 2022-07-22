Армянские альпинисты выступили против статуи Христа

Армянская федерация альпинизма выступила против установки статуи Христа на горе Атис

Армянская федерация альпинизма и горного туризма выступила против установки на горе Атис статуи Христа, объясняя это тем, что в таком случае привлекательность вершины для восходителей упадет, а турпоток снизится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента федерации Сурена Даниеляна.

«Армянская федерация альпинизма и горного туризма выступает против установки статуи Христа на вершине горы Атис», — заявил Даниелян. Он упрекнул организатора строительства в отсутствии общественного обсуждения инициативы, где могли бы быть высказаны замечания и возражения.

Президент Армянской федерации альпинизма также сказал, что, если проект будет реализован, то восходители потеряют интерес к горе, уменьшится турпоток. «Для реализации проекта установки статуи Христа необходимо выбрать другое место, исключив горные вершины. Альпинисты поднимаются на вершины, свободные от искусственных сооружений и находящиеся в естественном состоянии», — объяснил Даниелян, отметив, что против воздвижения статуи Христа выступила и Армянская апостольская церковь.

Инициатива по установке статуи Христа принадлежит крупному армянскому предпринимателю Гагику Царукяну. Согласно проекту высота монумента должна составить 77 метров, что почти на 40 метров выше, чем статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Правительство Армении предварительно одобрило строительство, указав, что такая достопримечательность повысит туристический интерес к стране.