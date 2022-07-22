В США заявили о пользе ядерной сделки для Ирана

Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что СВПД поможет Ирану вернуть нефть на мировые рынки

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд раскрыла пользу возвращения Ирана в ядерную сделку. Об этом она высказалась на выступлении в ежегодном форуме, организованном на площадке Аспенского института. Ее слова приводит РИА Новости.

Нуланд заявила, что СВПД поможет Ирану вернуть нефть на мировые рынки. «Если Иран пожелает — а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, — то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь», — подчеркнула замгоссекретаря.

Замглавы дипведомства добавила, что если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, то США «будут вынуждены нарастить свое давление» на республику.

В том же выступлении Нуланд заявила о необходимости поставок российской нефти на мировые рынки. «Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — подчеркнула она.