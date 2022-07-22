В США заявили о необходимости поставок российской нефти на мировые рынки

Замгоссекретаря США Нуланд заявила о необходимости поставок нефти из РФ на мировые рынки

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон вместе с партнерами нуждаются в том, чтобы Россия продолжила поставлять нефть на мировые рынки. По ее словам, если этого не произойдет, то цены на данный ресурс будут повышаться, сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — заявила она.

Нуланд отметила, что необходимо установить предельную цену на российскую нефть таким образом, чтобы сократить прибыль Москвы с продажи ресурса и при этом сохранить ее заинтересованность в дальнейших поставках.

Ранее Евросоюз сделал послабления в санкционном режиме в отношении России, разрешив европейским операторам сделки с российскими государственными нефтяными и трейдинговыми компаниями для транспортировки российской нефти в третьи страны. Причиной этого стало опасение за энергетическую и продовольственную безопасность в мире.