В Великобритании приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

Daily Mail: без истребителей Typhoon Британия потенциально остается без защиты

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты, пишет газета Daily Mail.

Как объяснили военные, решение было принято в связи с технической проблемой, которая может сказаться на безопасной эксплуатации катапультных кресел. «Мы приостановили несущественные полеты в качестве временной меры предосторожности до тех пор, пока ситуация не будет изучена лучше», — подчеркнули в ВВС.

Издание пишет, что ситуация затронула в том числе и пилотажную группу британских ВВС «Красные стрелы». Автор напомнил, что истребители Typhoon участвуют в защите воздушного пространства Соединенного Королевства и Фолклендских островов. Он выразил беспокойство из-за того, что приостановка полетов происходит на фоне международного напряжения из-за специальной операции на Украине. Издание считает, что воздушное пространство Великобритании потенциально «остается незащищенным».

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