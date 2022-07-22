Россиянка побывала на популярном курорте Греции и назвала местные пляжи помойкой

Читательница «Тонкостей туризма» описала остров Родос словами «грязно, дорого и бедно»

Россиянка отдохнула на греческом острове Родос и описала курорт словами «грязно, дорого и бедно». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, на что обратила внимание девушка, были местные пляжи. Читательница портала назвала их помойкой из-за большого количества мусора и пластика. «Отношение к экологии ниже плинтуса», — возмутилась она.

Также путешественница пожаловалась на «убогую» инфраструктуру. По ее словам, на острове нет указателей, урн для мусора и ценников в популярных у туристов местах.

Помимо прочего, туристке не понравилось питание в местных кафе. «Все очень дорого, просто и чаще всего невкусно. Если вкусно, то либо очень дорого, либо микропорции», — заявила девушка. Так, растворимый кофе с сахаром и льдом стоил три евро (178 рублей), горячие блюда — в пределах 8-15 евро (500-900 рублей).

Среди достоинств курорта россиянка отметила потрясающее море, природу и колоритный старый город. «Возможно, стоит ехать на Родос в несезон, остров интересный, возможно, вернемся осенью», — заключила она.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Грецию самой подорожавшей средиземноморской страной для туристов. В сравнении с допандемийным 2019 годом стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд здесь увеличилась на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.