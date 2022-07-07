Названа самая подорожавшая для отдыха страна Средиземноморья

АТОР: цены на гостиницы категории пять звезд в Греции выросли на 110 процентов с 2019 года

Греция названа самым подорожавшим средиземноморским направлением для летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование испанской компании Mabrian Technologies.

Организация провела мониторинг средней стоимости проживания в отелях в восьми странах — Греции, Италии, Франции, Турции, Тунисе, Португалии, Испании и Египте. Специалисты сравнивали цены туристический сезонов 2019 и 2022 годов.

Согласно полученным данным, тарифы на размещение в гостиницах больше всего выросли на курортах Греции. Стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд здесь увеличилась в сравнении с допандемийным годом на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.

Также повышение цен коснулось гостиниц Египта (до 48,3 процента), где сутки проживания в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях обходятся в среднем в 65, 124 и 178 евро. В Тунисе стоимость проживания увеличилась в сравнении с летом 2019 года от 11 до 26,6 процента в зависимости от категории гостиницы, в Португалии — от 10 до 18 процентов.

В меньшей степени цена изменилась в Турции (от восьми до девяти процентов) и Испании (от 5,1 до 14,2 процента). При этом в Италии и Франции эксперты зафиксировали понижение тарифов на 5,3 и 12 процентов соответственно.

В июне сообщалось, что Греция перестала быть страной, безопасной для отдыха российских туристов. По словам директора Четвертого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона, в дипведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации агрессии в отношении соотечественников.