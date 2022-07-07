Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа самая подорожавшая для отдыха страна Средиземноморья

АТОР: цены на гостиницы категории пять звезд в Греции выросли на 110 процентов с 2019 года

Фото: Shutterstock

Греция названа самым подорожавшим средиземноморским направлением для летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование испанской компании Mabrian Technologies.

Организация провела мониторинг средней стоимости проживания в отелях в восьми странах — Греции, Италии, Франции, Турции, Тунисе, Португалии, Испании и Египте. Специалисты сравнивали цены туристический сезонов 2019 и 2022 годов.

Согласно полученным данным, тарифы на размещение в гостиницах больше всего выросли на курортах Греции. Стоимость проживания в отелях категории четыре и пять звезд здесь увеличилась в сравнении с допандемийным годом на 62,7 и 110 процентов соответственно — до 192 и 338 евро в сутки.

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября 2019
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля 2020

Также повышение цен коснулось гостиниц Египта (до 48,3 процента), где сутки проживания в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях обходятся в среднем в 65, 124 и 178 евро. В Тунисе стоимость проживания увеличилась в сравнении с летом 2019 года от 11 до 26,6 процента в зависимости от категории гостиницы, в Португалии — от 10 до 18 процентов.

В меньшей степени цена изменилась в Турции (от восьми до девяти процентов) и Испании (от 5,1 до 14,2 процента). При этом в Италии и Франции эксперты зафиксировали понижение тарифов на 5,3 и 12 процентов соответственно.

В июне сообщалось, что Греция перестала быть страной, безопасной для отдыха российских туристов. По словам директора Четвертого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона, в дипведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации агрессии в отношении соотечественников.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Отставку Джонсона назвали позорнейшей в истории Британии
Столичный храм на Большой Ордынке загорелся из-за молнии
Бузова опубликовала фотографию топлес
Россияне бросились брать ипотеку на один тип жилья
Стало известно о дальнейшем распределении Федотова на корабль или подлодку
Популярная пляжная страна отложила выдачу виз россиянам из-за наплыва туристов
Власти обратились к москвичам из-за сильнейшего «залпового» ливня
Белорусские пограничники открыли огонь по нарушителям
Зеленский оценил будущую политику Великобритании по Украине
Показано убранство за 7,6 миллиарда рублей дома на колесах известного актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.