Пара нашла под полом нового дома крупные кости неизвестного происхождения

The Mirror: пара из Онтарио решила сделать ремонт и нашла под полом крупные кости

Пара из канадской провинции Онтарио решила сделать ремонт в новом доме и обнаружила под полом крупные кости неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Mirror.

Кэссиди Касейл и Итон Мэрритт недавно приобрели дом. Во время ремонта они наткнулись на газеты 1960-х годов, затем их находки приобрели пугающий характер. Сначала пара обнаружила старые снимки, сделанные на фотоаппарат Polaroid. На одной из фотографий была изображена девочка, на другой — собака.

Затем Мэрритт чинил электропроводку под полом дома и неожиданно нашел кости. Пара была в шоке. «У нашего дома нет подвала, только грязный подпол высотой примерно 60 сантиметров. В целях безопасности мы оставили кости там, где нашли», — рассказала Касейл. Пара до сих пор не знает, как кости оказались в этом месте. «Единственный способ попасть в подпол — через люк внутри дома. Снаружи нет никаких проходов, так как дом отделан цельным камнем», — пояснила женщина.

Пара установила, что некоторые кости были останками грызунов, но одна из них показалась подозрительно крупной. Оказалось, что это плечевая кость лебедя. Эксперт в зоологии и археологии быстро идентифицировал находки, и на этом расследование было окончено.

Идентификация лебединой кости может пролить свет на то, как они попали под дом. Живой или мертвый лебедь мог оказаться под домом во время его постройки, но пара не знает наверняка, так ли это было. «Для 130 лет они слишком хорошо сохранились», — отметила американка. Несмотря на странные находки, пара продолжает делать ремонт и вскоре надеется заселиться в новое жилье вместе с со своей хаски.

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