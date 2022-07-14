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Семья нашла в своей квартире проход в потайную комнату с чьими-то следами

The Mirror: семья нашла в своей квартире проход в потайную комнату, где кто-то жил

Семья из США десять лет прожила в квартире и нашла на потолке в гардеробной проход в потайную комнату, где кто-то жил. Об этом сообщает The Mirror.

«Мама усадила меня и сообщила, что в нашей гардеробной нашелся чердак, о котором мы не знали и который не был прописан в арендном договоре», — рассказала пользовательница TikTok Саша Джонс (@slimmothyy). Из-за этой находки семья решила в течение двух недель съехать из квартиры, которую снимала десять лет.

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На чердак можно попасть, сдвинув плитку на потолке гардеробной. «Она действительно тяжелая, но кто-то открывал ее сверху и сдвигал в сторону. Ее почти невозможно открыть изнутри, но, когда я отправила туда брата, он увидел кровать, комод, простыни и пару ботинок», — отметила женщина. Все было покрыто пылью, в которой были видны чьи-то следы, ведущие от кровати в ее комнату.

Джонс вспомнила, что в подростковом возрасте у нее случались приступы сонного паралича, ночных кошмаров и лунатизма. Но с тех пор, как они переехали, все это прекратилось. По словам женщины, у нее и ее семьи до сих пор нет ответов на вопрос, что это за потайная комната. В ту квартиру они больше не возвращались.

Ранее стало известно, что пользовательница TikTok @stinknjeepn рассказала про потайную комнату, найденную в купленном доме. Комната оказалась укрытием на случай конца света, где хранилось все необходимое.

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