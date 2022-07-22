Диетолог рассказала о провоцирующих рак продуктах

Диетолог Филиппова сообщила, что продукты из переработанного мяса провоцируют рак

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о провоцирующих рак продуктах.

По ее словам, одной из причин появления заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. Она посоветовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.

«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта», — отметила она.

Филиппова порекомендовала употреблять натуральные продукты, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу. По ее словам, важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака. Эксперт утверждает, что жирная и богатая простыми углеводами пища может привести к появлению лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний.