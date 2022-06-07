Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали повышающие риск развития рака популярные продукты

Онколог Марина Секачева: красное мясо и алкоголь повышают риск развития рака

Фото: unsplash

Марина Секачева, доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака. Ее слова приводит издание «Известия».

Эксперт утверждает, что жирная и богатая простыми углеводами пища может привести к появлению лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний. Эта взаимосвязь, по ее словам, неоднократно была доказана учеными в результате крупных исследований.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

«Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку», — объяснила Секачева.

Врач подытожила, что никакие продукты не могут предотвратить развитие злокачественной опухоли, однако здоровое питание в целом может снизить риски ее появления.

Ранее ректор Гомельского медуниверситета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Игорь Стома назвал вакцину, которая защищает от рака печени.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
В Европе отреагировали на резкое заявление Медведева об «ублюдках и выродках»
Россиян начнут убеждать перейти на российские бренды
Журналисты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Определены крупные города России с самым дешевым жильем
Объемное нижнее белье под прозрачной одеждой стало модным трендом
Россия приостановила допуск японских рыбаков к берегам южных Курил
Сериал «Тед Лассо» завершится после третьего сезона
Участие чеченского сенатора в ДТП в центре Москвы опровергли
Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки
Известный доброволец из Бурятии Ваха погиб в ходе спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.