Россиянам назвали повышающие риск развития рака популярные продукты

Онколог Марина Секачева: красное мясо и алкоголь повышают риск развития рака

Марина Секачева, доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака. Ее слова приводит издание «Известия».

Эксперт утверждает, что жирная и богатая простыми углеводами пища может привести к появлению лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний. Эта взаимосвязь, по ее словам, неоднократно была доказана учеными в результате крупных исследований.

«Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку», — объяснила Секачева.

Врач подытожила, что никакие продукты не могут предотвратить развитие злокачественной опухоли, однако здоровое питание в целом может снизить риски ее появления.

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