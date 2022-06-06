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Инфекционист рассказал о спасающей от рака печени вакцине

Врач Стома рассказал, что вакцинация против гепатита B защищает от рака печени

Фото: Evgeny Sinitsyn / Unsplash

Ректор Гомельского медуниверситета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Игорь Стома назвал вакцину, которая защищает от рака печени. Его слова приводит «БелТА».

По его словам, это вакцина против гепатита B. «Вакцинация против гепатита B — одно из величайших достижений человечества. Ею прививают всех новорожденных детей еще в роддоме», — рассказал врач.

Стома объяснил, что хронический вирусный гепатит В, от которого спасает вакцинация, переходит в гепатоцеллюлярную карциному, или рак печени. В странах, где прививают от гепатита В, снизилась и заболеваемость этим видом рака, отметил он.

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Вторая доступная сейчас противораковая вакцина, продолжил врач, — это вакцина против вируса папилломы человека, которая защищает от рака шейки матки.

Ранее онколог, хирург, маммолог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин напомнил о гендерных видах рака и оценил шансы победить опасное заболевание у мужчин и женщин. Бокин рассказал, что в 2020 году у мужчин чаще всего диагностировали рак трахеи, бронхов и легких, опухоли предстательной железы, рак кожи, кроме меланомы, опухоли желудка, а также ободочной кишки.

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Александра Лисица
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