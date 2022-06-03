Онколог оценил шансы победить рак у мужчин и у женщин

Онколог Иван Бокин: у мужчин чаще диагностируют рак легких

Онколог, хирург, маммолог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин напомнил о гендерных видах рака и оценил шансы победить опасное заболевание у мужчин и женщин. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Бокин рассказал, что в 2020 году у мужчин чаще всего диагностировали рак трахеи, бронхов и легких; опухоли предстательной железы; рак кожи, кроме меланомы; опухоли желудка, а также ободочной кишки. Большинство женских онкологических диагнозов — это опухоли молочной железы; рак кожи, кроме меланомы, опухоли тела матки, опухоли ободочной кишки, опухоли шейки матки и опухоли прямой кишки.

«Наличие у женщин репродуктивной системы предполагает формирование определенного гормонального фона, с которым связаны и развивающиеся патологии. Например, рак молочной железы у женщины входит в пятерку статистически значимых по заболеваемости, у мужчин же он встречается в 3-5 процентах случаев среди общей онкологической патологии, однако протекает болезнь гораздо агрессивнее», — объяснил Бокин.

Также врач отметил, что женский организм гораздо больше защищен от негативного воздействия окружающей среды и имеет большую сопротивляемость к различным заболеваниям.

«У женщин более выражены так называемые анатомические резервы: подкожная жировая клетчатка, белок — восстановительных компонентов в организме женщины больше, чем в организме мужчины. Это все в последующем влияет на возможные репаративные функции, переносимость химиотерапии, длительность восстановительного периода. Из личной практики могу сказать, что и болевой порог у женщин более высокий. Женский организм закален самой природой, он лучше терпит и переносит боль», — подытожил врач.

Ранее онкологи и дерматологи рассказали о смертельной опасности появления папиллом на теле человека. По их словам, некоторые виды из них могут стать предвестником рака.