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Курьер доставки пиццы спас пятерых детей из охваченного огнем здания

Daily Mail: в Луизиане курьер вошел в горящий дом и спас пятерых детей

Кадр: @LafayetteINPolice

Курьер доставки пиццы в американском городе Лафайетт, штат Луизиана, вошел в охваченное огнем здание и спас оттуда пятерых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Около полуночи 26-летний курьер Николас Бостик проезжал по одному из районов города и увидел горящий дом. Он остановился, чтобы вызвать пожарных, но понял, что оставил телефон дома. Тогда мужчина бросился в здание сам, не заботясь о своей безопасности.

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Из-за дыма и огня Бостик ничего не видел и не слышал. Он уже собирался вернуться, но затем заметил силуэт испуганного подростка на лестнице. Как оказалось, в доме остались трое детей, их 18-летняя старшая сестра Сейонна Барретт и ее подруга. Тем временем родители Барретт играли в дартс в баре неподалеку и не знали о пожаре.

Забежав вверх по лестнице, Бостик собрал детей и вывел их сквозь пламя на улицу. Там Сейонна сообщила, что ее шестилетняя сестра все еще остается в доме. Тогда мужчина снова побежал в здание и нашел ребенка. Схватив девочку, он выпрыгнул вместе с ней из окна второго этажа. В ходе спасения Бостик получил несколько ожогов и надышался дымом. Оказавшись на улице, он потерял сознание. Когда родители детей, Дэвид и Тира Барретт, пришли на место происшествия, курьера увозили на скорой помощи.

Причину пожара устанавливают специалисты. В результате произошедшего четверо из пяти детей не пострадали, шестилетняя девочка получила незначительную травму в результате падения. Врачи оказали ей помощь на месте.

Ранее сообщалось, что подросток из английской деревни Блайтон, графство Линкольншир, спас пожилого мужчину из охваченного огнем дома. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили возгорание.

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Алиса Дмитриева
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