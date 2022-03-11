Подросток вывел пенсионера из охваченного огнем дома

Подросток увидел горящий дом и спас пожилого мужчину

Подросток из английской деревни Блайтон, графство Линкольншир, спас пожилого мужчину из охваченного огнем дома. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

14-летний Чарли Уилкинскон проходил мимо частного дома и увидел пламя. Он сумел войти в дом через горящий дверной проем. Юноша понял, что необходимо действовать быстро, так как все помещение было в огне.

Он вывел из дома пенсионера по имени Ноэль, после чего вызвал пожарных. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили возгорание. По их данным, огонь причинил зданию серьезный ущерб. Пламя распространилось по кухне, другие помещения были задымлены. Пожарные предоставили пожилому мужчине кислородную маску.

Мать Уилкинсона Керри была поражена отвагой сына. Женщина рассказала, что была потрясена, когда Чарли поделился с ней тем, что сделал. «Он пришел домой и просто сказал: "Мам, я только что спас мужчину из пожара"», — сказала она. Женщина призналась, что у нее до сих пор идут мурашки по спине, когда она об этом говорит.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в горящем доме — он был единственным, кто заметил огонь. Его родители не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния.

