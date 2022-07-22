Посетитель нашел в ресторане следы динозавра
Посетитель ресторана в китайском городском округе Лэшань, провинция Сычуань, нашел во дворе следы динозавров, оставленные 100 миллионов лет назад. Об этом сообщает CNN.
Несколько каменных углублений во дворе заведения содержали следы двух завроподов — разновидности динозавров, встречавшейся в раннем меловом периоде. Подлинность следов при помощи 3D-сканера подтвердил палеонтолог, доцент Университета геологических наук Китая Лида Син.
Завроподов отличали длинные шеи и хвосты. Это были крупнейшие животные, которые когда-либо жили на планете. Их длина была сопоставима с тремя автобусами, а их вес столь велик, что под ними сотрясалась земля. Длина тел завроподов, оставивших следы на месте ресторана, достигала около восьми метров.
Син отметил, что в городе редко находят окаменелости. Его команда приезжает на сообщения о подобных находках в течение двух суток с момента их поступления и беспокоится, что палеонтологические ценности могут быть повреждены в ходе строительных работ.
До открытия ресторана на этом же месте располагалась куриная ферма. Тогда следы динозавров были скрыты под слоями грязи и песка, защищавшими их от эрозии и непогоды. Грязь отчистили около года назад перед открытием заведения. Владельцу понравился естественный вид необработанных камней, поэтому он оставил их нетронутыми и лишь выровнял при помощи цемента. В результате следы динозавров сохранились.
Теперь владелец ресторана оградил следы завроподов, чтобы люди не наступали на них, и думает над постройкой укрытия, которое поможет защитить их в дальнейшем. Он также отметил, что теперь к нему приходит публика, движимая научным интересом.
Ранее сообщалось, что скелет летающего динозавра, обнаруженный в Шотландии несколько лет назад, оказался самым большим в истории. Найденные кости принадлежали молодому птерозавру с размахом крыльев более 2,5 метра.