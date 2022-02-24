Найден самый большой скелет летающего динозавра в истории

Скелет летающего динозавра, обнаруженный в Шотландии несколько лет назад, оказался самым большим в истории. Об этом сообщает CBS News.

Находку совершила аспирантка Амелия Пенни во время поездки на остров Скай в 2017 году. Палеонтологам понадобилось несколько дней, чтобы извлечь окаменелость. Сейчас скелет хранится в Национальном музее Шотландии.

22 февраля научный журнал Current Biology опубликовал выводы исследователей, изучавших найденные кости. По их мнению, они принадлежали молодому птерозавру с размахом крыльев более 2,5 метра. Ящера отнесли неизвестному ранее роду и виду Dearc sgiathanach, жившему 170 миллионов лет назад во время так называемой средней юры — второй эпохи юрского периода.

Специалисты отмечают, что это наиболее крупный и лучше всего сохранившийся скелет летающего ящера юрского периода. «Эта находка говорит нам, что птерозавры стали крупнее гораздо раньше, чем мы думали, задолго до мелового периода, когда они соперничали с птицами, а это очень важно», — пояснил Стив Брузатте, профессор палеонтологии из Эдинбургского университета.

Ранее сообщалось, что в Великобритании смотрители водохранилища случайно обнаружили окаменелые останки ихтиозавра во время плановых работ. Длина динозавра составляла около 10 метров.