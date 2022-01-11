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Останки 10-метрового доисторического существа обнаружили во время плановых работ

Смотритель водохранилища случайно нашел 10-метровый скелет ихтиозавра

Фото: Anglian Water

В Великобритании смотрители водохранилища графства Ратленд случайно обнаружили окаменелые останки ихтиозавра во время плановых работ. Об этом сообщает «Би-би-си».

Неожиданное открытие сделал работник Rutland Water Nature Reserve Джо Дэвис во время благоустройства водохранилища в феврале 2021 года. Он рассказал, что уровень воды был низким, и его внимание привлекло необычное зрелище около одного из берегов. «Я посмотрел вниз на то, что казалось камнями или буграми в грязи, и подумал, что они скорее похожи на органику. А затем мы увидели нечто, напоминающее челюстную кость», — вспоминает Дэвис.

Дэвис с коллегами сообщили о находке в Совет графства Ратленд, однако там не оказалось специалистов по динозаврам, и палеонтолога пришлось вызвать из Манчестерского университета. Оказалось, что скелет принадлежал 10-метровому ихтиозавру.

Прибывший на место доктор Дин Ломакс назвал находку одной из величайших в истории Британии, так как останки очень крупные и отлично сохранились. В июле 2021 года, когда уровень воды в водохранилище снова снизился, ученым удалось приступить к раскопкам, и извлечь из ила голову доисторического существа.

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Как рассказал Найджел Ларкин из Университета Рединга, находка представляет особую ценность, так как скелеты ихтиозавров обычно довольно хрупкие, и ученым редко удается получить настолько хорошо сохранившиеся останки

В данный момент исследования продолжаются, а Совет графства Ратленд пытается изыскать средства, чтобы оставить скелет ихтиозавра на территории региона и демонстрировать его широкой публике.

Ихтиозавры — крупные пресмыкающиеся, жившие в период от 250 до 94 миллионов лет назад. Их длина могла достигать 25 метров.

В 2020 году сообщалось, что житель британского города Столфорд, графство Сомерсет, случайно обнаружил останки ихтиозавра. Мужчина сделал неожиданное открытие, когда выгуливал собак.

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Никита Савин
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