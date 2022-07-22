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В Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber

Администрация Херсонской области заявила о блокировке Google, YouTube и Viber

Фото: Unsplash

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе заблокировали поисковую систему Google как элемент информационного терроризма, передает РИА Новости.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — объяснил Стремоусов решение о блокировке .

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на территории региона заблокируют Google. Он обвинил систему в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и, в особенности, жителей Донбасса. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться», — подчеркнул Пушилин.

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Марина Совина
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