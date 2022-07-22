В ДНР заблокируют Google

Пушилин заявил, что власти ДНР решили заблокировать Google на территории республики

В Донецкой народной республике (ДНР) заблокируют Google. О таком решении властей заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале в пятницу, 22 июля.

Руководитель республики обвинил поисковую систему в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и, в особенности, населения Донбасса. «Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР», — говорится в публикации.

Пушилин добавил, что решение о запрете будет отменено, если поисковая система «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

21 июля стало известно, что от Google решили отказаться в Луганской народной республике (ЛНР). Ее глава Леонид Пасечник назвал поисковик главным оружием в информационной войне, с помощью которого распространяются фейки.

В июне в ЛНР временно запретили популярный мессенджер Viber. Уточнялось, что такое решение стало «вынужденным ответом на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага». Мессенджер также подвергся временной блокировке в ДНР.

Перед этим в республиках ограничили доступ к Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Такое решение объяснялось тем, что Meta разрешила платформам не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.