В ДНР заблокировали популярный мессенджер

В Донецкой народной республике временно ограничили доступ к мессенджеру Viber

В Донецкой народной республике (ДНР) временно ограничили доступ к популярному мессенджеру Viber. О блокировке этого сервиса сообщается на сайте министерства информации республики.

В мининформации заявили, что такое решение было принято для защиты жизни и здоровья людей. «За последнее время мы фиксируем все больше случаев использование данного сервиса не просто в противоправных целях или в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что пользователи могут перейти на другие сервисы, которые «еще не используются врагом как часть военной инфраструктуры».

Ранее стало известно, что доступ к Viber был временно ограничен на территории Луганской народной республики (ЛНР). Министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов сообщил, что это решение стало вынужденной мерой в ответ на «многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении» гражданской и военной инфраструктуры.

В мае стало известно, что в ЛНР подверглись блокировке социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Такая мера была принята из-за того, что Meta разрешила соцсетям не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По той же причине эти платформы были заблокированы в ДНР.