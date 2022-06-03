В ЛНР временно запретили популярный мессенджер

Правительство ЛНР с 3 июня временно ограничило доступ к мессенджеру Viber

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) временно запретило популярный мессенджер Viber. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber», — говорится в публикации.

Министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов заявил, что решение стало «вынужденным ответом на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении» гражданской и военной инфраструктуры. Он отметил, что для пользователей существует большой выбор альтернатив Viber, которые пока «не задействованы врагом в рамках его военной инфраструктуры».

В соответствующем постановлении, размещенном на сайте правительства ЛНР, также указано, что Viber признан временно запрещенным на территории республики.

В мае в ЛНР заблокировали социальные сети Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Такая мера была принята из-за того, что Meta разрешила соцсетям не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По аналогичной причине эти платформы были заблокированы в Донецкой народной республике (ДНР).

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Ее деятельность была запрещена в России.