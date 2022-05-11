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В ДНР заблокировали Facebook и Instagram

В Минсвязи ДНР сообщили о блокировке Facebook и Instagram на территории республики

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

На территории Донецкой народной республики (ДНР) заблокировали социальные сети Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом стало известно из сообщения Минсвязи ДНР.

В ведомстве рассказали, что операторы связи республики приступили к блокировке «запрещенного контента, несущего угрозу ее жителям». Речь идет о противоправной информации: «детской порнографии, пронаркотическом контенте, суицидальной и иной запрещенной информации, в том числе экстремистского и террористического характера».

«В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории республики заблокирован», — уточнили в Минсвязи ДНР.

21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельность компании и соцсетей Facebook и Instagram на территории России была запрещена.

11 марта Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило Facebook и Instagram в некоторых странах не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Евгения Наумова
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