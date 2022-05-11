Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В ЛНР заблокировали Facebook и Instagram

В Минсвязи ЛНР сообщили о блокировке Facebook и Instagram на территории республики

Фото: Selwyn van Haaren / Unsplash

В Луганской народной республике (ЛНР) заблокировали социальные сети Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минсвязи ЛНР.

«В Луганской народной республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей. (...) Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Meta (...) на территории ЛНР», — говорится в официальном сообщении.

Как уточнили в Минсвязи ЛНР, Facebook и Instagram были заблокированы из-за того, что Meta разрешила соцсетям не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.

Ранее 11 мая стало известно о том, что по этой же причине доступ к Facebook и Instagram был ограничен на территории Донецкой народной республики (ДНР).

21 марта Таганский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельность компании и ее соцсетей Facebook и Instagram была запрещена в России.

11 марта Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране. Причиной стало сообщение о том, что корпорация разрешила Facebook и Instagram не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
В Минобороны предупредили о провокациях с оружием массового поражения на Украине
Полицейские задержали угрожавшего им арбалетом россиянина
Россиянам рассказали о негативном влиянии белых ночей на организм
Посол Украины раскритиковал Германию за нерешительность
Разработана превращающая свойства одного металла в другой технология
В Минобороны рассказали о зараженных туберкулезом фальшивых купюрах в ЛНР
Минобороны сообщило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом
Следствие начало проверку родителей умершего от истощения мальчика
МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на российского посла
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.