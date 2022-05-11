В ЛНР заблокировали Facebook и Instagram
В Луганской народной республике (ЛНР) заблокировали социальные сети Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минсвязи ЛНР.
«В Луганской народной республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей. (...) Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Meta (...) на территории ЛНР», — говорится в официальном сообщении.
Как уточнили в Минсвязи ЛНР, Facebook и Instagram были заблокированы из-за того, что Meta разрешила соцсетям не удалять призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.
Ранее 11 мая стало известно о том, что по этой же причине доступ к Facebook и Instagram был ограничен на территории Донецкой народной республики (ДНР).
21 марта Таганский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Деятельность компании и ее соцсетей Facebook и Instagram была запрещена в России.
11 марта Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране. Причиной стало сообщение о том, что корпорация разрешила Facebook и Instagram не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.