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В ЛНР решили отказаться от Google

Глава ЛНР Пасечник заявил, что республика откажется от Google из-за пропаганды терроризма
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) откажутся от Google из-за пропаганды терроризма и экстремизма. Об этом решении заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Глава ЛНР подчеркнул, что западные интернет-платформы ведут информационную войну, распространяя фейки и дезинформацию. «Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют», — сказал Пасечник.

Целенаправленное распространение пропаганды свидетельствует о неуважении компании к жителям ЛНР, заявил глава республики. «Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные осваивают иностранное высокотехнологичное оружие с помощью Google Translate. Один из украинских сержантов рассказал, что он самостоятельно осваивает многофункциональный бинокль с лазерным дальномером JIM LR с помощью онлайн-сервиса.

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Алевтина Запольская
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