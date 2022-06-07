Украинские военные рассказали об освоении оружия с помощью Google Translate

The New York Times: ВСУ учатся обращению с иностранной техникой по видеоурокам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями при освоении иностранного высокотехнологичного оружия. По данным газеты The New York Times, военнослужащие учатся обращаться с техникой по видеоурокам.

Как рассказал изданию младший сержант ВСУ Дмитрий Писанка, служащий вблизи Херсона, он самостоятельно осваивает многофункциональный бинокль с лазерным дальномером JIM LR — переводит инструкцию на английском языке с помощью Google Translate.

«Это все равно, что получить iPhone 13 и иметь возможность только звонить по телефону», — заметил мужчина. По его словам, прибор от французской компании Safran украинская армия могла получить в составе одной из партий военной помощи США. Уточняется, что в артиллерийской группе Писанки есть лишь один военный, который сумел перевести большую часть 104-страничной инструкции по эксплуатации. Однако осваивать технику солдатам все же приходится методом проб и ошибок.

Как заметил эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман, украинцы стремятся использовать западное оборудование, для обслуживания которого необходимо обучение.

По словам сержанта пограничных войск Андрея Микита, который успел пройти инструктаж НАТО по использованию противотанковых ракет NLAW до начала спецоперации, многие украинские военные научились обращаться с западным оружием и боеприпасами самостоятельно. Они использовали видеоуроки и оттачивали навыки на практике.

«Но есть и типы оружия, которые нельзя освоить интутивно: ракеты класса земля-воздух, артиллерия, некоторое оборудование», — заметил Микита, добавив, что солдатам требуются полноценные курсы.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.