В Госдуме ответили на слова Шольца о ненадежности России

Слуцкий назвал слова Шольца о ненадежности РФ попыткой переложить вину за кризис в ЕС

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий ответил на слова Шольца о ненадежности России и назвал их стремлением обвинить Москву в кризисе в Европейском союзе (ЕС).

«Кому точно не стоит рассуждать о надежности, так это европейским государствам, допускающим незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов, омерзительную культуру отмены! Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву», — подчеркнул депутат Госдумы.

Парламентарий добавил, что именно бездумная антироссийская политика сдерживания стала причиной дисбаланса на энергорынках.

«Россия, господин Шольц, была, есть и будет надежным деловым партнером. Подписанное сегодня соглашение по экспорту украинского зерна — очередное тому подтверждение. Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей. Но это их выбор», — заключил Слуцкий.

Ранее Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам звучат неубедительно.

