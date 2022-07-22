Канцлер ФРГ Олаф Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа

Канцлер Германии Олаф Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера ФРГ, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам неубедительны. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, "Ямал" или "Северный поток". Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — отметил канцлер.

Шольц заявил, что именно по этой причине европейские страны предпочитают перестраховываться.

Ранее стало известно, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, сроки доставки в Россию пока не ясны. В качестве причины задержки было названо отсутствие разрешения от Москвы.

В Германии ранее заявляли о том, что проблемы с турбиной служат лишь предлогом для ограничений по поставкам газа. В России, в свою очередь, последовательно настаивают на технических обоснованиях, а также указывают на необходимость получения документации.