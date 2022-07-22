Российские производители спецтехники попросили о помощи

РБК: производители российской спецтехники попросили о помощи при госзакупках

Иностранные поставщики специальной дорожно-строительной техники должны давать скидку в 65 процентов в процессе госзакупок, чтобы российские производители могли конкурировать с ними. Такая просьба содержится в письме главы ассоциации «Спецавтопром» (объединяет производителей дорожно-строительного оборудования, колесной и самоходной техники) Дениса Кудрявцева к Юрию Борисову, на тот момент вице-премьеру, от 1 июля, передает РБК.

В настоящее время приоритет для российских поставщиков равен 15 процентам, но при нынешнем курсе рубля компаниям из России требуется дополнительная помощь, указывают в ассоциации. Кудрявцев попросил поручить Минпромторгу и Минэкономразвития разработать соответствующие меры.

В Минэкономразвития подтвердили, что поручение получено, однако не уверены, что речь пойдет о 65 процентах. В ведомстве считают, что столь резкое повышение требует дополнительного обоснования.

Текущая ценовая преференция работает следующим образом. Стоимость контракта от российского поставщика рассматривается так, будто он предложил ее на 15 процентов ниже. При его победе контракт с ним подписывается по реальной стоимости, а если закупка проводится у иностранной компании, то договор с ней заключают со скидкой на 15 процентов.

Кудрявцев в письме посетовал, что высокий курс рубля делает российскую дорожно-строительную технику абсолютно неконкурентоспособной, она оказывается значительно дороже конкурентов, в первую очередь из Китая. Такая ситуация, указал он, наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения.

По его мнению, ввести преференции в размере 65 процентов надо хотя бы на полгода, чтобы российские поставщики получили оборотные средства, ведь сейчас они стоят без работы.

Ранее российские производители семян попросили о субсидиях в размере 70 процентов от стоимости выпускаемого в стране посадочного материала для развития производства, чтобы снизить критическую зависимость от импорта. По их мнению, такая мера позволит компенсировать, хотя бы частично, рост расходов и в том числе даст возможность к 2030 году обеспечивать поставки 70 процентов семян подсолнечника и рапса.