На российской дороге насмерть сбили подростка-инвалида

В Краснодарском крае насмерть сбили идущего по дороге 17-летнего инвалида

В Темрюкском районе Краснодарского края на дороге насмерть сбили подростка-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, 17-летний подросток шел по проезжей части и не уступил дорогу автомобилю. Его нашли у российской дороги без сознания прохожие. Пострадавшего доставили в больницу поселка Стрелка.

Медики диагностировали у подростка-инвалида рваные раны лица, перелом челюсти, гематомы и сотрясение. Он умер в реанимации. Виновника аварии ищут — он скрылся с места ДТП.

Ранее в Башкирии пьяный 23-летний местный житель въехал в четверых россиянок, которые шли навстречу по проезжей части. Они скончались до приезда скорой помощи.